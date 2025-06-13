نتنياهو: دمرنا جزءا كبيرا من ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية

وكالات

نقلت رويترز عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله "دمرنا جزءا كبيرا من ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية".

وأضاف نتنياهو أن "النظام الإيراني في مرحلة ضعف غير مسبوقة وهذه فرصة لشعب إيران للوقوف ضده"، وفق رويترز.

كانت هيئة البث الإسرائيلية قالت بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد خلال دقائق اجتماعاً عاجلاً لتقييم الوضع الأمني، بمشاركة وزراء ومسؤولين أمنيين كبار، في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "إسرائيل ستواصل الدفاع عن مواطنيها بكل قوة"، مضيفاً أن "النظام الإيراني سيدفع ثمناً كبيراً لقاء أفعاله".

وأضاف كاتس: "إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية، وسنتعامل مع هذا التهديد بما يليق بحجمه وخطورته".

ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان إيران تنفيذ هجوم صاروخي واسع على إسرائيل، ردّاً على عملية "قوة الأسد" التي استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية.