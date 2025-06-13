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إسرائيل تعلن سقوط إصابات نتيجة هجوم إيران على تل أبيب

10:10 م الجمعة 13 يونيو 2025

قصف على تل أبيب

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القاهرة- مصراوي

أصيب سبعة أشخاص بجروح "طفيفة ومتوسطة" إثر ضربة إيرانية استهدفت المنطقة الحدودية بين تل أبيب ومدينة رمات جان في إسرائيل، وفقًا لإيلي بين، رئيس منظمة نجمة داوود الحمراء، خدمات الطوارئ الإسرائيلية.

ونشرت وكالة تسنيم الرسمية الإيرانية، صور من الموجة الثانية للهجمات الصاروخية على إسرائيل من عملية الوعد الصادق 3، وذلك ردا على ضربات إسرائيل لطهران فجر الجمعة.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية عبر إكس: "في الموجة الأولى من الوعد الحقيقي، تم استهداف ثلاث وزارات حرب صهيونية".

ومن جانبه، أفاد السفير الإسرائيلي السابق مايكل أورين بأن الضربات الانتقامية الإيرانية هزت المباني في إسرائيل، مشيرا إلى أنه وعائلته موجودون الآن في "غرفة آمنة".

وقال السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة لشبكة CNN، بريانا كيلار، يوم الجمعة: "لقد اهتز المبنى قليلاً قبل دقيقتين".

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