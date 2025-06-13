إيران تعلن استهداف 3 وزارات حرب إسرائيلية "فيديو"

القاهرة- مصراوي

نشرت وكالة تسنيم الرسمية الإيرانية، صور من الموجة الثانية للهجمات الصاروخية على إسرائيل من عملية الوعد الصادق 3، وذلك ردا على ضربات إسرائيل لطهران فجر الجمعة.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية عبر إكس: "في الموجة الأولى من الوعد الحقيقي، تم استهداف ثلاث وزارات حرب صهيونية".

📹 تصاویری از موج دوم عملیات وعده صادق ۳



در موج اول وعده صادق ۳ وزارت جنگ صهیونیستها مورد هدف قرار گرفت



رسانه‌های عبری زبان: حیفا مقصد بعدی موشک‌های ایران است#اسرائیل_سقطت pic.twitter.com/0u18EG6Fxp — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) June 13, 2025

ومن جانبه، أفاد السفير الإسرائيلي السابق مايكل أورين بأن الضربات الانتقامية الإيرانية هزت المباني في إسرائيل، مشيرا إلى أنه وعائلته موجودون الآن في "غرفة آمنة".

وقال السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة لشبكة CNN، بريانا كيلار، يوم الجمعة: "لقد اهتز المبنى قليلاً قبل دقيقتين".

وأطلقت إيران "مئات الصواريخ الباليستية المتنوعة" باتجاه إسرائيل، فيما وصفته طهران ببداية "ردها الساحق" على الهجمات الإسرائيلية صباح الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقال أورين إنه تلقى تحذيرات على هاتفه المحمول قبل الضربات "لتخبرنا بالضبط، كما تعلمون، بما يمكن توقعه وأين نذهب عندما يصل المتوقع".