الدفاعات الجوية الإيرانية تُسقط مقاتلتين إسرائيليتين وتأسر طياراً

وكالات

أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، إنه تم أسر قائدة طائرة إسرائيلية في عملية استهداف مقاتلة إسرائيلية، وإسقاط مقاتلتين إسرائيليتين، وهو ما نفاه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أعلنت إيران، شن هجوم صاروخي واسع النطاق ضد إسرائيل، وذلك رداً على ما وصفته بـ"الاعتداءات الإسرائيلية" ضمن عملية أُطلق عليها اسم "قوة الأسد".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الهجوم شمل إطلاق مئات الصواريخ الباليستية من داخل الأراضي الإيرانية، معتبرةً أنه "رد ساحق" على الضربات التي استهدفت منشآت إيرانية.

وقال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، إن "إيران لن تسمح لإسرائيل بالإفلات من الجريمة الكبرى التي ارتكبتها"، مضيفاً: "حياة العدو ستكون مريرة بلا شك".

من جانبها، أكدت القوات الإسرائيلية رصدها إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رفع حالة التأهب، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار قد تُفعّل في عدة مناطق خلال الدقائق المقبلة.