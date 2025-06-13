إعلام عبري: حريق قرب وزارة الدفاع في تل أبيب

وكالات

أفادت القناة 13 الإسرائيلية باندلاع حريق، مساء الجمعة، قرب مقر وزارة الدفاع وسط تل أبيب.

وقال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، إن بلاده "لن تسمح لإسرائيل بالإفلات من الجريمة الكبرى التي ارتكبتها".

وأضاف خامنئي في تصريحات حادة: "حياة العدو ستكون مريرة بلا شك"، في تهديد مباشر يعكس تصعيداً في الخطاب الإيراني ونيّة محتملة للرد على الهجوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه رصد إطلاق صواريخ من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه تم بالفعل رصد إطلاق صواريخ، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار قد تُفعّل في بعض المناطق خلال الدقائق المقبلة، في ظل حالة التأهب القصوى.