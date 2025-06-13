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بالفيديو.. الصواريخ الإيرانية في سماء تل أبيب

09:27 م الجمعة 13 يونيو 2025

الصواريخ الإيرانية في سماء تل أبيب

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القاهرة- مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، أنه رصد إطلاق صواريخ من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه تم بالفعل رصد إطلاق صواريخ، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار قد تُفعّل في بعض المناطق خلال الدقائق المقبلة، في ظل حالة التأهب القصوى.

قالت صحيفة هآرتس العبرية، إنه تم رصد إطلاق أكثر من 100 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل.

واستؤنفت الهجمات الإسرائيلية على طهران، حيث أفاد السكان بوقوع عدة انفجارات ضخمة في الأجزاء الشرقية والغربية من المدينة.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن انفجارات في منطقة "فوردو" قرب "قم" حيث توجد منشأة نووية.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان مصور مسجل، إنه أصدر تعليمات إلى قادة أجهزته الأمنية في نوفمبر 2024، تقضي بتدمير البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح نتنياهو، أن الهجوم كان من المقرر أن يُنفذ في أواخر أبريل، لكنه لم يحدث في ذلك الوقت لأسباب لم يفصح عنها.

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