الرد على هجمات قوة الأسد.. إيران تشن هجوما على إسرائيل

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه رصد إطلاق صواريخ من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه تم بالفعل رصد إطلاق صواريخ، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار قد تُفعّل في بعض المناطق خلال الدقائق المقبلة، في ظل حالة التأهب القصوى.

كان التلفزيون الإيراني، أفاد اليوم، بأن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، أصدر قراراً بتعيين العميد أمير حاتمي قائداً جديداً للجيش الإيراني.

ويأتي هذا التعيين في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، دون أن يورد التلفزيون تفاصيل إضافية بشأن خلفيات القرار أو مهام القائد الجديد.