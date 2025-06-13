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المرشد الإيراني يعين العميد أمير حاتمي قائداً جديداً للجيش

09:12 م الجمعة 13 يونيو 2025

أمير حاتمي

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وكالات

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم، بأن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، أصدر قراراً بتعيين العميد أمير حاتمي قائداً جديداً للجيش الإيراني.

ويأتي هذا التعيين في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، دون أن يورد التلفزيون تفاصيل إضافية بشأن خلفيات القرار أو مهام القائد الجديد.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة إيران بشكل فوري، في ظل التصعيد المتزايد في المنطقة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإدارة الأمريكية شكّلت فريق عمل لتنسيق الجهود تحسباً لتنفيذ عمليات إجلاء محتملة من الشرق الأوسط، مؤكدين في الوقت ذاته أنه لم يُتخذ أي قرار حتى الآن بشأن تقليص عدد موظفي الخارجية الأمريكية في المنطقة.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع للشبكة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى عدة اتصالات برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس، من بينها مكالمة جرت قبل تنفيذ الهجوم على إيران.

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