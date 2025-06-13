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الكرملين: بوتين دان تصرفات إسرائيل وأبلغ نتنياهو استعداد روسيا للوساطة

08:58 م الجمعة 13 يونيو 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، إدانة موسكو لتصرفات إسرائيل التي "تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي".

وأضاف البيان أن بوتين أعرب عن استعداد روسيا للقيام بدور الوساطة بهدف منع المزيد من التصعيد في المنطقة.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن بلاده لم تشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران.

وأضاف ماكرون، ان إيران خصبت اليورانيوم بدرجة تزيد 40 ضعفا عن المسموح، موضحا أنها خصبت اليورانيوم لدرجة كان يمكن بها تصنيع سلاح نووي.

وتابع، أن بلاده نعمل لتحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أننا لا يمكننا العيش في عالم تمتلك فيه إيران أسلحة نووية.

وأكمل: "المعلومات التي حصلت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج إيران النووي مقلقة".

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