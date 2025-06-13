ماكرون: لم نشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده لم تشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران.

وأضاف ماكرون، ان إيران خصبت اليورانيوم بدرجة تزيد 40 ضعفا عن المسموح، موضحا أنها خصبت اليورانيوم لدرجة كان يمكن بها تصنيع سلاح نووي.

وتابع، أن بلاده نعمل لتحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أننا لا يمكننا العيش في عالم تمتلك فيه إيران أسلحة نووية.

وأكمل: "المعلومات التي حصلت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج إيران النووي مقلقة".