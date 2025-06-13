إعلان

ماكرون: لم نشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران

08:35 م الجمعة 13 يونيو 2025

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده لم تشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران.

وأضاف ماكرون، ان إيران خصبت اليورانيوم بدرجة تزيد 40 ضعفا عن المسموح، موضحا أنها خصبت اليورانيوم لدرجة كان يمكن بها تصنيع سلاح نووي.

وتابع، أن بلاده نعمل لتحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أننا لا يمكننا العيش في عالم تمتلك فيه إيران أسلحة نووية.

وأكمل: "المعلومات التي حصلت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج إيران النووي مقلقة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب الإسرائيلية على إيران الضربات الإسرائيلية فرنسا ماكرون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إيران تشن هجوماً واسعاً على إسرائيل (تغطية خاصة)