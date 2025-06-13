عبدالمنعم سعيد يكشف أسباب نجاح الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران

كتب- عمرو صالح:

علق الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي على الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل فجر اليوم على منظومات دفاع جوي غرب إيران.

وقال "سعيد"، في تصريحات لمصراوي، إن ما شهدته إيران فجر الليلة الماضية أشبه بنكسة مصر عام 1967 حيث أن الطائرات الإسرائيلية استطاعت اختراق المجال الجوي الإيراني دون أي خسائر ونجحت في اغتيال علماء نوويين ذو أهمية كبيرة للبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أن ما حدث في إيران فجر اليوم دلالة واضحة على ضعف منظومة الدفاع الجوي للجيش الإيراني وتراجع المستوى التقني لأجهزته الردارية.

وأشار إلى أن الضعف السياسي لإيران وعدم منحها الأولوية للمصلحة الوطنية سبب أساسي فيما شهدته فجر اليوم حيث يعاني المجتمع الإيراني من حالة انقسام داخلي متمثل في تشدد ديني ومذهبي وطائفي وجماعات تكفيرية الأمر الذي أدى إلى انشغال الدولة بتلك الأمور وصرف النظر عن بناء قوتها الداخلية والخارجية.

وتطرق سعيد للحديث عن الموقف المصري من الحرب الحالية، قائلًا إن مصر منذ الخليقة وهي دولة سلام ولم تكن يوما دولة عدائية وتتمتع بمركز إقليمي لوجستي يمكنها من الوساطة لحل الأزمة واحتواء الصراع وذلك باعتبارها القائد الأول لعملية السلام في المنطقة على مر العصور.

وطالب سعيد الحكومة باتخاذ التدابير الاحتياطية من السلع والمواد الغذائية ومخزون الطاقة خلال الفترة المقبلة لتجنب أي تأثيرات سلبية قد تحدث جراء الحرب الحالية.

ولفت سعيد إلى أن الخاسر الأول لتلك الحرب هي إسرائيل، موضحًا أن عملياتها العسكرية التي شنتها مؤخرًا لن تزيد إلا كراهية وبغضًا لها بالمنطقة وليس فرض سيطرة كما تظن حكومتها.

اقرأ أيضا:

طوارئ وإلغاء 3 رحلات.. أول تعليق من وزارة الطيران بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

بعد الهجوم على إيران.. بيان عاجل من مجلس الوزراء

ننشر عقوبة إصدار الفتوى الشرعية بمخالفة القانون

ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة