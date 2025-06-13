ترامب: حاولت أن أنقذ إيران من الإهانة والموت

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة رويترز، إن وضع البرنامج النووي الإيراني غير مؤكد بعد الضربات الإسرائيلية، وإن المحادثات الأمريكية مع إيران لا تزال مقررة ليوم الأحد، لكنه غير واثق من أنها ستُعقد.

وأضاف ترامب في مقابلة هاتفية مع رويترز: "كنا نعلم كل شيء، وحاولت أن أنقذ إيران من الإهانة والموت. حاولت جاهدًا أن أنقذهم لأنني كنت سأحب أن أرى صفقة تتم. لا يزال بإمكانهم التوصل إلى اتفاق، لم يفت الأوان بعد".

وفي مقابلة هاتفية أخرى مع شبكة NBC، كرر ترامب أن إيران "قد تُمنح فرصة أخرى" لإبرام صفقة نووية، وألمح إلى أن الإيرانيين يتواصلون معه.

وقال: "الآن، قد تكون لديهم فرصة أخرى. سنرى".

وأضاف: "إنهم يتصلون بي للتحدث"، دون أن يحدد من يتصل، نفس الأشخاص الذين تعاملنا معهم في المرة الماضية... الكثير منهم قد ماتوا الآن".

واستؤنفت الهجمات الإسرائيلية على طهران، حيث أفاد السكان بوقوع عدة انفجارات ضخمة في الأجزاء الشرقية والغربية من المدينة.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن انفجارات في منطقة "فوردو" قرب "قم" حيث توجد منشأة نووية.