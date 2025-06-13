إسرائيل تشن ضربات جديدة على منشآت نووية في إيران

وكالات

استؤنفت الهجمات الإسرائيلية على طهران، حيث أفاد السكان بوقوع عدة انفجارات ضخمة في الأجزاء الشرقية والغربية من المدينة.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن انفجارات في منطقة "فوردو" قرب "قم" حيث توجد منشأة نووية.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان مصور مسجل، إنه أصدر تعليمات إلى قادة أجهزته الأمنية في نوفمبر 2024، تقضي بتدمير البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح نتنياهو، أن الهجوم كان من المقرر أن يُنفذ في أواخر أبريل، لكنه لم يحدث في ذلك الوقت لأسباب لم يفصح عنها.

وأضاف نتنياهو، أنه بات واضحًا له ولآخرين، بعد وقت قصير من اغتيال إسرائيل لحسن نصر الله، زعيم حزب الله الحليف الإيراني، في سبتمبر 2024، أن بلاده قد كسرت ما أسماه بـ"محور إيران" في المنطقة، وأن إيران ستسارع إلى تصنيع سلاح نووي فعلي.

وأكد نتنياهو، على أن إسرائيل لم يكن أمامها خيار سوى التحرك، قائلاً: "إذا امتلكت إيران سلاحًا نوويًا، فلن يكون لنا وجود هنا ببساطة".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة مهر الإيرانية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الضحايا جراء الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية ارتفعت إلى 95، موزعين على 12 محافظة في أنحاء البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن الإصابات وقعت نتيجة "الهجوم الإرهابي الذي شنّه النظام الصهيوني"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الإصابات أو المواقع المستهدفة تحديدًا.

وكانت الضربات الجوية الإسرائيلية قد استهدفت خلال الساعات الماضية مواقع "الاستراتيجية"، من بينها منشآت نووية، بالإضافة إلى بنى تحتية عسكرية وأمنية، وفق وسائل إعلام رسمية في إيران.