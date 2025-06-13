ترامب: لست قلقا من اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لوكالة رويترز إنه "غير قلق من اندلاع حرب إقليمية" عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران، مشيراً إلى أن "إيران تعرضت لضربة مدمرة، ومن غير الواضح ما إذا كانت لا تزال تملك برنامجاً نووياً".

وأضاف ترامب: "كنا نعلم كل شيء عن الهجوم الإسرائيلي على إيران، وحاولت إنقاذها من الإذلال والموت"، مؤكداً أن "الهدف النهائي لإسرائيل هو ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً".

وفي حديثه مع شبكة NBC الأمريكية، اعتبر ترامب أن "إيران أضاعت فرصة التوصل إلى اتفاق، لكن قد تتاح لها فرصة أخرى، وسنرى ما سيحدث".

وأوضح في تصريحات أخرى لـنيويورك بوست أنه كان قد منح إيران مهلة مدتها 60 يوماً، ولم تلتزم، قائلاً: "اليوم هو اليوم الـ61"، مضيفاً: "كنت أعلم مسبقاً بموعد الضربة الإسرائيلية لإيران".

ورغم التصعيد، أشار ترامب إلى أن هناك "خططاً لعقد اجتماع مع إيران يوم الأحد"، لكنه أقر بعدم التأكد من إمكانية عقده فعلياً في ظل التطورات الجارية.