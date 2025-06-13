سي إن إن: ترامب تحدث مع نتنياهو قبل الهجوم على إيران

وكالات

نقلت سي إن إن عن مصدر مطلع قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرات عدة أمس الخميس بما في ذلك قبل الهجوم على إيران.

كان نتنياهو، قال إنه حددت الهجوم على إيران في أواخر أبريل الماضي ولكنه نفذ اليوم لأسباب عملياتية.

وأضاف أنه بعد اغتيال نصر الله وكسر المحور الإيراني تقدمت طهران نحو تصنيع سلاح نووي، موضحا أنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي فلن تبقى إسرائيل في المنطقة.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد محمد باكبور، إن "أبواب جهنم ستُفتح قريبا على العدو الصهيوني القاتل"، في تهديد مباشر يأتي وسط الهجوم الإسرائيلي على طهران واغتيال قيادات إيرانية واستهداف منشآت نووية.





