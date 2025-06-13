وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان مصور مسجل، إنه أصدر تعليمات إلى قادة أجهزته الأمنية في نوفمبر 2024، تقضي بتدمير البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح نتنياهو، أن الهجوم كان من المقرر أن يُنفذ في أواخر أبريل، لكنه لم يحدث في ذلك الوقت لأسباب لم يفصح عنها.

وأضاف نتنياهو، أنه بات واضحًا له ولآخرين، بعد وقت قصير من اغتيال إسرائيل لحسن نصر الله، زعيم حزب الله الحليف الإيراني، في سبتمبر 2024، أن بلاده قد كسرت ما أسماه بـ"محور إيران" في المنطقة، وأن إيران ستسارع إلى تصنيع سلاح نووي فعلي.

وأكد نتنياهو، على أن إسرائيل لم يكن أمامها خيار سوى التحرك، قائلاً: "إذا امتلكت إيران سلاحًا نوويًا، فلن يكون لنا وجود هنا ببساطة".