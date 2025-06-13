أمريكا تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فوراً

وكالات

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة إيران بشكل فوري، في ظل التصعيد المتزايد في المنطقة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإدارة الأمريكية شكّلت فريق عمل لتنسيق الجهود تحسباً لتنفيذ عمليات إجلاء محتملة من الشرق الأوسط، مؤكدين في الوقت ذاته أنه لم يُتخذ أي قرار حتى الآن بشأن تقليص عدد موظفي الخارجية الأمريكية في المنطقة.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع للشبكة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى عدة اتصالات برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس، من بينها مكالمة جرت قبل تنفيذ الهجوم على إيران.

وكان نتنياهو قد صرّح بأن قرار تنفيذ الهجوم على إيران كان قد تم اتخاذه منذ أواخر أبريل الماضي، إلا أن التنفيذ تأخر "لأسباب عملياتية"، بحسب قوله.

وأشار إلى أن "اغتيال حسن نصر الله" وما وصفه بـ"كسر المحور الإيراني" دفعا طهران إلى تسريع خطواتها نحو تصنيع سلاح نووي، مضيفاً: "إذا امتلكت إيران سلاحاً نووياً، فلن تبقى إسرائيل في المنطقة".