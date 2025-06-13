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الحرس الثوري: أبواب جهنم ستُفتح على العدو الصهيوني القاتل

06:07 م الجمعة 13 يونيو 2025

العميد محمد باكبور

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وكالات

قال قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد محمد باكبور، إن "أبواب جهنم ستُفتح قريبا على العدو الصهيوني القاتل"، في تهديد مباشر يأتي وسط الهجوم الإسرائيلي على طهران واغتيال قيادات إيرانية واستهداف منشآت نووية.

كانت صحيفة واشنطن بوست، أفادت نقلا عن مصادر مطلعة، بأن المستشفيات الإسرائيلية فرضت حالة تأهب قصوى، ونقلت المرضى إلى مرافق تحت الأرض، تحسّبا لأي هجمات محتملة من إيران.

وتعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بـ"رد قوي" على الضربات الإسرائيلية، وقال إنه "سيجعل العدو يندم على أفعاله الحمقاء".

وقال مسعود بزشكيان في بيان متلفز إن "الأمة الإيرانية ومسؤولي البلاد لن يظلوا صامتين في مواجهة هذه الجريمة"، مضيفا أن رد إيران سيكون "قانونيا".

كما دعا الشعب الإيراني إلى "تجنب الالتفات" للشائعات، دون الخوض في تفاصيل أكثر. وقال: "عليهم أن يقفوا صفًا واحدًا، ويدعموا مسؤوليهم، ويثقوا بالقيادة".

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