وزير الخارجية يتابع تطورات الهجمات الإسرائيلية مع نظرائه بالمنطقة

كتبت- أسماء البتاكوشي:

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالات هاتفية اليوم الجمعة، يونيو من "جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا، و"جورجيوس جيرابيتريتيس" وزير خارجية اليونان، و"كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، و"فؤاد حسين" نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، وذلك فى إطار متابعة التطورات المتسارعة في المنطقة في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على عدد من المواقع داخل الأراضي الإيرانية فجر اليوم.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطي أكد في اتصالاته ان الهجمات الاسرائيلية تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا فاضحا للقانون الدولى، مشددا على الأهمية البالغة لتخفيف حدة التوتر وخفض التصعيد، وانه لا حلول عسكرية للأزمات الإقليمية، وضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واحترام قواعد القانون الدولى.

وأكد عبد العاطي أن الهجمات الإسرائيلية غير المبررة على إيران تفتح الباب لاحتمالية اتساع دائرة الصراع في الإقليم، وهو الأمر الذى يتعين على المجتمع الدولي العمل على تجنبه حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.

وتم الاتفاق خلال الاتصالات على مواصلة التنسيق والتشاور لمتابعة تطورات الموقف وتكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد وتجنب انزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة.