تقارير: أمريكا شكلت فريق عمل قبل الضربات الإسرائيلية على إيران

القاهرة- مصراوي

قال مسؤولان في وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن الوزارة شكّلت فريق عمل يوم الخميس، لمتابعة التطورات وتنسيق الجهود في حال دعت الحاجة إلى إجلاء أمريكيين من الشرق الأوسط، وذلك قبل أن تنفذ إسرائيل ضرباتها على المواقع النووية الإيرانية.

ويُعد تشكيل فريق العمل وسيلة لجمع وتحليل المعلومات الواردة من مختلف المصادر داخل الوزارة، ويُعتبر ممارسة معتادة عند تصاعد المخاوف الأمنية.

وبحلول يوم الجمعة، كانت عدة سفارات أمريكية في المنطقة تراجع أوضاعها الأمنية بنشاط، إلا أن المسؤولين أوضحوا أنه لم يُتخذ قرار بعد بشأن تقليص عدد الموظفين.

وقال أحد كبار الدبلوماسيين الأمريكيين، إن مثل هذا القرار لن يُتخذ إلا إذا كان هناك توقع بأن المنشآت والموظفين الأمريكيين داخل إيران سيكونون أهدافًا محتملة في حال نفذت طهران عملية انتقامية.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة مهر الإيرانية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الضحايا جراء الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية ارتفعت إلى 95، موزعين على 12 محافظة في أنحاء البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن الإصابات وقعت نتيجة "الهجوم الإرهابي الذي شنّه النظام الصهيوني"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الإصابات أو المواقع المستهدفة تحديدًا.

وكانت الضربات الجوية الإسرائيلية قد استهدفت خلال الساعات الماضية مواقع "الاستراتيجية"، من بينها منشآت نووية، بالإضافة إلى بنى تحتية عسكرية وأمنية، وفق وسائل إعلام رسمية في إيران.