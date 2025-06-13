إعلام عبري: حرائق بشمال إسرائيل نتيجة سقوط شظايا صواريخ

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت مسيرات اخترقت الأجواء في الجولان وكريات شمونة شمالي إسرائيل.

وأشارت القناة 14 العبرية، إلى أن قوات الإطفاء تكافح حرائق اندلعت في مناطق مفتوحة بهضبة الجولان نتيجة سقوط شظايا صواريخ.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزز قوات الدفاع بشكل كبير في الضفة الغربية وعلى خط التماس تأهبا لمحاولات لتنشيط خلايا نائمة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر، أن المستشفيات الإسرائيلية وضعت في حالة تأهب قصوى وتم نقل المرضى إلى أماكن تحت الأرض.