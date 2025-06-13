تركيا تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران وتدعو لتحرك دولي عاجل

وكالات

صعّدت تركيا من لهجتها ضد الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، إذ اعتبر رئيس البرلمان نعمان كورطولموش أن إسرائيل "لا تعرف حدوداً ولا قوانين"، محذرًا من أن الهجوم يهدد بإشعال المنطقة والعالم.

ودعا الأمم المتحدة والدول المسؤولة إلى التدخل لوقف ما وصفه بـ"العدوان المتهور".

من جانبه، وصف نائب الرئيس التركي جودت يلماز الهجوم بأنه "همجي" ويفتقر لأي مبرر شرعي، مؤكداً أنه يهدف لزعزعة الاستقرار الإقليمي ويقوّض القيم الإنسانية والدبلوماسية.

كما شدد حزب العدالة والتنمية على لسان متحدثه عمر جليك أن إسرائيل "أضافت هجومًا جديدًا إلى سجلها الوحشي"، معتبرًا أن التوقيت المتزامن مع مفاوضات واشنطن وطهران يعكس "معاداة إسرائيل للجهود السلمية"، وداعيًا لتحرك دولي مشترك للتصدي لها.

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