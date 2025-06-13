إعلان

تركيا تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران وتدعو لتحرك دولي عاجل

04:51 م الجمعة 13 يونيو 2025

تركيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

صعّدت تركيا من لهجتها ضد الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، إذ اعتبر رئيس البرلمان نعمان كورطولموش أن إسرائيل "لا تعرف حدوداً ولا قوانين"، محذرًا من أن الهجوم يهدد بإشعال المنطقة والعالم.

ودعا الأمم المتحدة والدول المسؤولة إلى التدخل لوقف ما وصفه بـ"العدوان المتهور".

من جانبه، وصف نائب الرئيس التركي جودت يلماز الهجوم بأنه "همجي" ويفتقر لأي مبرر شرعي، مؤكداً أنه يهدف لزعزعة الاستقرار الإقليمي ويقوّض القيم الإنسانية والدبلوماسية.

كما شدد حزب العدالة والتنمية على لسان متحدثه عمر جليك أن إسرائيل "أضافت هجومًا جديدًا إلى سجلها الوحشي"، معتبرًا أن التوقيت المتزامن مع مفاوضات واشنطن وطهران يعكس "معاداة إسرائيل للجهود السلمية"، وداعيًا لتحرك دولي مشترك للتصدي لها.

لمتابعة كل ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على إيران (اضغط هنا)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران جودت يلماز نائب الرئيس التركي تركيا نعمان كورطولموش إسرائيل الحرب الإسرائيلية على إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| إسرائيل تبدأ الحرب على إيران