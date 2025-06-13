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العراق يشكو إسرائيل لمجلس الأمن بعد استخدامها أجوائه في الهجوم على إيران

04:34 م الجمعة 13 يونيو 2025

مجلس الأمن الدولي

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وكالات

قالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن بغداد تقدمت بشكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان: "جمهورية العراق قدمت شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، أعربت فيها عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام الكيان الصهيوني بخرق الأجواء العراقية، واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية في المنطقة".

وأوضح البيان أن " الشكوى أكدت أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق، وتجاوزا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما المبادئ المتعلقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وطالب العراق "مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واستخدام صلاحياته لردع الكيان الصهيوني ومنعه من تكرار مثل هذه الانتهاكات، وضمان احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها".

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