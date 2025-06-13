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الرئيس الإيراني يتعهد برد قوي على الهجوم الإسرائيلي

04:20 م الجمعة 13 يونيو 2025

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

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وكالات

تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بـ"رد قوي" على الضربات الإسرائيلية، وقال إنه "سيجعل العدو يندم على أفعاله الحمقاء".

وقال مسعود بزشكيان في بيان متلفز إن "الأمة الإيرانية ومسؤولي البلاد لن يظلوا صامتين في مواجهة هذه الجريمة"، مضيفا أن رد إيران سيكون "قانونيا".

كما دعا الشعب الإيراني إلى "تجنب الالتفات" للشائعات، دون الخوض في تفاصيل أكثر. وقال: "عليهم أن يقفوا صفًا واحدًا، ويدعموا مسؤوليهم، ويثقوا بالقيادة".

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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الحرب الإسرائيلية على إيران
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