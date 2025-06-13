ترامب: كنت على علم بخطط إسرائيل لمهاجمة إيران

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل واضح، مضيفا "دعمنا إسرائيل كما لم يدعمها أحد من قبل".

وأكد ترامب، أن الضربات الإسرائيلية على إيران الليلة الماضية كانت ناجحة للغاية، مشيرا إلى أنه على الإيرانيين الآن الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن ترامب، أن الولايات المتحدة كانت على علم بخطط إسرائيل لمهاجمة إيران، موضحا أنه تحدث مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس وسأتحدث معه مرة أخرى اليوم.

وقالت "فايننشال تايمز" نقلا عن مصدر، إن قرار إسرائيل بدء التحضيرات النهائية للهجوم على إيران اتخذ الاثنين الماضي.

وأكد المصدر، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت على علم باستعدادات إسرائيل لضرب إيران ولم تعترض على خطط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأوضح مسؤولون عسكريون إسرائيليون، أن الهجوم على إيران جاء لأنها اقتربت من تطوير قنبلة نووية.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، الجمعة، إن إسرائيل خططت لتنفيذ العمليات ضد إيران على مدى 14 يوما مقبلة.

وذكرت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن ما يجري في إيران ليس عملية عسكرية بل حربا.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن جيش الاحتلال استدعى الاحتياط لتعزيز قواته على الحدود الشمالية.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي، أن الضربات الإسرائيلية في إيران مستمرة.

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