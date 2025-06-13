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مسؤول عُماني يرجح إلغاء الجولة القادمة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة

04:09 م الجمعة 13 يونيو 2025

مسؤول عُماني يرجح إلغاء الجولة القادمة من المحادثا

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وكالات

قال مسؤول عُماني رفيع المستوى إن "الجولة القادمة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة المقرر عقدها في مسقط الأحد المقبل يبدو أنها ستُلغى"، وفق مراسلة بي بي سي فارسي.

وأوضح المسؤول العُماني أن الإعلان الرسمي عن إلغاء أو عقد المحادثات يصدر دائمًا عن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

وفي تصريح عبر منصة إكس، وصف البوسعيدي الهجوم الإسرائيلي على إيران بأنه "هجوم على الدبلوماسية ومحاولة لتدمير السلام".

وشن الجيش الإسرائيلي ضربة جوية وصفها بـ"الاستباقية"، ضد "أهداف عسكرية ونووية إيرانية"، في ساعات مبكرة من صباح يوم الجمعة، في حين توعدت القوات المسلحة الإيرانية إسرائيل بـ"ردّ قوي".

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