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السفارة الأمريكية بالكويت: قواتنا لم تشارك في الهجوم على إيران

04:02 م الجمعة 13 يونيو 2025

الهجوم الإسرائيلي على إيران

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الكويت - (د ب أ)

أكدت السفارة الأمريكية لدى الكويت اليوم الجمعة أن القوات الأمريكية لم تشارك في الضربة العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت إيران.

وأوضحت السفارة في بيان صحفي أنها تتابع التقارير الإخبارية بهذا الشأن مؤكدة في الوقت ذاته أنه "لا تغيير في وضع السفارة في الوقت الحالي".

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى مراجعة التحديثات والإرشادات الأمنية عبر مواقع السفارة أو مركز عمليات السلامة الخارجية والتسجيل في برنامج تسجيل المسافرين الذكي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد صرح في وقت سابق من اليوم الجمعة بأن بلاده لم تشارك في الغارات الإسرائيلية على إيران، محذرا طهران من استهداف المصالح والأفراد الأمريكيين.

‏من جانبه أعرب وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا في اتصال هاتفي بنظيره الإيراني عباس عراقجي عن تضامن الكويت في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

‏وأكد أهمية تضافر الجهود الدبلوماسية والسياسية لتهدئة الأوضاع والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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إيران الحرب الإسرائيلية على إيران ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي
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