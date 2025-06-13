هجوم إسرائيلي يستهدف "مطار مهرآباد" في طهران

وكالات

أفادت مصادر إيرانية، صباح اليوم الجمعة، بأن مطار مهرآباد العسكري قرب العاصمة طهران تعرض لهجوم إسرائيلي.

ونقلت وكالة تسنيم أن إيران قررت إيقاف جميع الرحلات الجوية من المطار كإجراء احترازي فوري.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن الضربات جاءت ضمن موجة جديدة من الهجمات التي أطلقتها إسرائيل في إطار عملية "الأسد الصاعد"، والتي استهدفت منذ فجر الجمعة ما يقارب 100 موقع نووي وعسكري في مختلف أنحاء إيران، بينها مطار مهرآباد.

وقد أكد مسؤول أمني إيراني رفضه الإعلامي، قائلًا إن طهران "تحضر لرد مؤلم"، في إشارة إلى احتمال قيام الحكومة برد عسكري ردًا على هذه الهجمات، بما في ذلك ما تعرض له مطار مهرآباد

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