أبو عبيدة: عدوان إسرائيل على إيران سببه وقوفها إلى جانب شعبنا

وكالات

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أبو عبيدة، تضامن المقاومة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأكد أبو عبيدة، أن العدوان الإسرائيلي على إيران جاء بسبب وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها الكبير لمقاوميه الشرفاء، ناعيا قادة إيران الكبار وشهداءها الذين ارتقوا نتيجة هذا الاعتداء.

وأوضح أبو عبيدة، أن الاحتلال الإسرائيلي واهم إن ظن أن الضربات الغادرة يمكن أن تقوض جبهات المقاومة أو تثبت أركان الكيان الهش، مضيفا "العدو الصهيوني يواصل ارتكاب أخطاء استراتيجية متتالية ستقربه من زواله المحتوم".

ويواصل سلاح الجو الإسرائيلي تنفيذ هجمات على مواقع إيرانية تضمنت منشآت نووية، ضمن هجوم بدأ في ساعات الصباح الأولى من اليوم.

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