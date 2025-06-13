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وكالة مهر: 95 مصابًا جراء الهجوم الإسرائيلي على إيران

03:18 م الجمعة 13 يونيو 2025

الهجوم الإسرائيلي على إيران

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وكالات

أعلنت وكالة مهر الإيرانية، اليوم الجمعة، أن حصيلة المصابين جراء الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية ارتفعت إلى 95 مصابًا، موزعين على 12 محافظة في أنحاء البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن الإصابات وقعت نتيجة "الهجوم الإرهابي الذي شنّه النظام الصهيوني"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الإصابات أو المواقع المستهدفة تحديدًا.

وكانت الضربات الجوية الإسرائيلية قد استهدفت خلال الساعات الماضية مواقع "الاستراتيجية"، من بينها منشآت نووية، بالإضافة إلى بنى تحتية عسكرية وأمنية، وفق وسائل إعلام رسمية في إيران.

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