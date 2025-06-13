وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيراني رفض مصر التعدي على سيادة الدول

كتبت- أسماء البتاكوشي:

جرى اتصالان هاتفيان بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الجمعة 13 يونيو 2025 مع كل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر والسيد عباس عراقجي وزير خارجية إيران، تناولا تطورات الأوضاع في المنطقة في أعقاب الهجمات العسكرية التي شنتها إسرائيل على عدد من المواقع داخل الأراضي الإيرانية فجر اليوم.

وقالت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، "خلال الاتصالان، تم تبادل الرؤى والتقييمات بشأن تداعيات العدوان غير المبرر وغير المسئول للتصعيد الإسرائيلي وانعكاسه الخطير على أمن واستقرار المنطقة".

وقد شدد عبد العاطي خلال اتصاله مع نظيره الإيراني على رفض مصر وإدانتها التعدي على سيادة الدول وانتهاك وحدة وسلامة أراضيها، مؤكدًا على أهمية العمل على خفض التصعيد وعدم انزلاق المنطقة بأكملها إلى فوضى شاملة وتوسيع رقعة الصراع.

وعلى صعيد آخر، تناول اتصال وزير الخارجية مع نظيره القطري أيضًا تطورات الجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى والأسرى، والجهود المبذولة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل تردي الأوضاع الإنسانية.