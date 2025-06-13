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ترامب عن هجوم إسرائيل على إيران: مهلة الشهرين انتهت واليوم هو الـ61

03:00 م الجمعة 13 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قالت شبكة "أيه بي سي نيوز" نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه منح إيران قبل شهرين مهلة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق وكان عليهم إبرام الصفقة.

وأوضح ترامب في تعليقه على الهجوم الإسرائيلي، قال ترامب إن "اليوم هو اليوم الـ61 وأخبرت الإيرانيين بما يجب عليهم فعله لكنهم لم يتمكنوا من ذلك ولديهم الآن فرصة ثانية".

وكان الرئيس الأمريكي أمهل إيران، شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي أو استخدام الوسائل العسكرية للتحقق من عدم امتلاك طهران أسلحة نووية.

ويواصل سلاح الجو الإسرائيلي تنفيذ هجمات على مواقع إيرانية تضمنت منشآت نووية، ضمن هجوم بدأ في ساعات الصباح الأولى من اليوم.

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