مسؤول إسرائيلي: الموساد هرب أسلحة إلى إيران قبل هجمات الجمعة



وكالات

قال مسؤول أمني إسرائيلي إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) قام بتهريب أسلحة إلى إيران قبل الضربات التي شنت يوم الجمعة والتي استخدمت لاستهداف دفاعاتها من الداخل، وفقًا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال المسؤول إنه "تم إنشاء قاعدة لإطلاق الطائرات المسيرة المتفجرة داخل إيران، وتم تفعيل الطائرات المسيرة خلال هجوم الجمعة لاستهداف منصات إطلاق الصواريخ في قاعدة قرب طهران".

وأضاف المسؤول أن إسرائيل "قامت أيضًا بتهريب أسلحة دقيقة إلى وسط إيران ووضعتها بالقرب من أنظمة صواريخ أرض-جو"، مضيفًا أن إسرائيل نشرت أيضًا أنظمة هجومية على المركبات.

ضربت إسرائيل قلب المجمع النووي والصاروخي والعسكري الإيراني في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، في هجوم غير مسبوق أسفر عن مقتل العديد من أقوى الشخصيات في إيران ودفع الشرق الأوسط الأوسع إلى منطقة خطيرة جديدة.