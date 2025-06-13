إعلام عبري: إسرائيل تقلّص قواتها بغزة لصالح ساحات قتال أخرى

وكالات

قالت القناة 14 العبرية، الجمعة، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تقوم بتقليص القوات في قطاع غزة لصالح مهام في ساحات قتال أخرى.

وأوضحت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن ما يجري في إيران ليس عملية عسكرية بل حربا.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن جيش الاحتلال استدعى الاحتياط لتعزيز قواته على الحدود الشمالية.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي، أن الضربات الإسرائيلية في إيران مستمرة.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الجمعة، إن العملية ضد إيران جاءت بعد ثمانية أشهر من الاستعدادات السرية المكثفة.

وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن تل أبيب حصلت على ضوء أخضر أمريكي واضح لمهاجمة إيران، مشيرا إلى أن للاستخبارات الإسرائيلية عملاء ينفذون عمليات بمواقع الصواريخ والدفاع الجوي في إيران.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الجمعة، إن جهاز الموساد الإسرائيلي بدأ قبل عدة أشهر تهريب صواريخ إلى إيران.

وأشار المسؤول إسرائيلي، إلى أن الموساد زرع سرا أسرابا من المسيرات المفخخة بعمق أراضي إيران تمهيدا لهجوم مباغت، موضحا أنه جرى تفعيل المسيرات مع الضربات الجوية واستهدفت منصات إطلاق صواريخ قرب طهران.

وكشف المسؤول الإسرائيلي، أن وحدات كوماندوز تابعة للموساد انتشرت لتركيز أسلحة دقيقة قرب منظومات الدفاع الإيرانية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، إن جهاز الموساد الإسرائيلي أقام معسكرا للمسيرات الانقضاضية على الأراضي الإيرانية واستخدمها في الهجوم.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر أمني، قوله إن الموساد عمل على نصب سلاح دقيق في الأراضي الإيرانية قبل بدء الهجوم، كما زرع منظومات متطورة دقيقة في إيران قرب مواقع عسكرية وقد ساهمت في الهجوم.

وذكرت "هآرتس" نقلا عن مصدر أمني، أن الموساد أنشأ في إيران قاعدة لمسيرات مفخخة أدخلت إلى البلاد قبل وقت طويل من الهجوم.

وفي سياق متصل، قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن أكثر من 10 علماء نوويين إيرانيين تم اغتيالهم وأكثر من 300 هدف تم ضربه.

وأوضح مسؤولون، أنه إلى جانب هجمات سلاح الجو الإسرائيلي قاد جهاز الموساد عمليات اغتيال سرية في قلب إيران، مؤكدين أنه تم اللجوء لأشد الخيارات وأوسعها لمهاجمة إيران.