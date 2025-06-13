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جيش الاحتلال: دفاعاتنا ليست متكاملة وأمامنا أيام معقدة

02:43 م الجمعة 13 يونيو 2025

الدفاعات الجوية الإسرائيلية

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وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إن الهجمات على إيران ألحقت أضرارا بالغة بمنشأة نطنز النووية.

وأشار المتحدث، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لديه أهداف منظمة وهي حملة تدريجية ولن يعلن عن الأهداف، مضيفا "لدينا صواريخ كافية لاعتراض أي هجوم إيراني".

وأوضح المتحدث، أن جيش الاحتلال يتابع تحركات إيران وهي تتأهب للرد على الهجوم الإسرائيلي، مشددا على ضرورة الاستعداد لحملة طويلة الأمد.

وأكد أن جيش الاحتلال يعمل وفق خطة منظمة وتدريجية، مشيرا إلى أن إسرائيل لديها قدرات كبيرة حتى تحقيق أهداف الحرب.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "العملية في بدايتها ولإيران قدرات صاروخية ونحن نتابعها"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية ليست متكاملة وأمامنا أيام معقدة".

وكشف المتحدث، أن استهداف قيادة إيران العسكرية وعلماء الذرة تم بناء على معلومات دقيقة.

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