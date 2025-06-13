إسرائيل: نقل الطائرة الرئاسية إلى أثينا خشية استهداف مطار بن جوريون

وكالات

أفادت هيئة البث العبرية، الجمعة، بنقل الطائرة الرئاسية الإسرائيلية إلى أثينا خشية استهداف مطار بن جوريون في تل أبيب.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن مسؤولين أمنيين يرجحون أن مطار بن جوريون الدولي سيبقى مغلقا ثلاثة أيام أو أربعة على الأقل.

وتأتي تلك التوقعات، على خلفية الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواقع عدة في إيران بما في ذلك منشآت نووية.

وكشفت القناة 14 العبرية، أن التقييم في إسرائيل أن الحملة على إيران ستستمر أسابيع بدرجات متفاوتة من الشدة.

في المقابل، قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤولين، إن رد إيران على الهجوم الإسرائيلي سيأتي في الساعات القادمة وسيكون متواصلا ومتلاحقا.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن التقدير في إسرائيل بأن رد إيران سيأتي على مراحل تبدأ بإطلاق مئات الصواريخ البالستية.

وأوضحت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن رد إيران قد يشمل إطلاق مئات الصواريخ البالستية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إن الهجوم على إيران قتل رؤوس المنظومة الأمنية الإيرانية، كما استهدف المنظومة الدفاعية لطهران.

وأشار المتحدث، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يهاجم في الأراضي الإيرانية، مضيفا "طيارونا يهاجمون وما زالوا يهاجمون المنشآت النووية الإيرانية".

وأوضح المتحدث، أن 200 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران، مشيرا إلى أنه تم استخدام 300 قنبلة في إطار تنفيذ الهجمات على إيران، مؤكدا أن إيران كانت قريبة من الحصول على سلاح نووي و"هدف عمليتنا هو القضاء على التهديد".

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل رئيس الحرس الثوري ورئيس الأركان وبعض الأسماء التي سيُعلن عنها لاحقا.

وذكر المتحدث، أن إيران أطلقت 100 مسيرة وجاري التعامل معها.

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