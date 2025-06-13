إعلام إيراني: هجوم إسرائيلي جديد في مدينة تبريز شمال غرب البلاد

وكالات

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن هجومًا إسرائيليًا جديدًا وقع، حيث ظهرت سحابة كبيرة من الدخان تتصاعد بعد انفجار في مدينة تبريز بشمال غرب البلاد.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء إن مطار تبريز "يتعرض حاليا لهجوم إسرائيلي عنيف".

ولفتت وكالة فارس للأنباء، إن إسرائيل قصفت مدينة تبريز، دون توضيح المزيد، مضيفة أن نحو 10 مواقع في محافظة أذربيجان الشرقية استهدفت.

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