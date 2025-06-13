ترامب يحذّر إيران من هجمات قادمة مُخطط لها "أكثر عدوانية"

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن إدارته أعطت إيران الفرصة تلو الأخرى للتوصل لاتفاق.

وأشار ترامب، إلى أنه طلب من إيران إبرام صفقة ولكن بغض النظر عن مدى محاولتهم ومدى اقترابهم لم يتمكنوا من إنجازها، مؤكدا أنه يجب على إيران التوصل إلى اتفاق قبل أن يذهب كل شيء وإنقاذ ما كان عرف سابقا بالإمبراطورية الإيرانية.

وأوضح ترامب، في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أنه حان الوقت لإنهاء هذا الوضع مع الأخذ في الاعتبار أن الهجمات القادمة المخطط لها بالفعل ستكون أكثر عدوانية.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الجمعة، إن العملية ضد إيران جاءت بعد ثمانية أشهر من الاستعدادات السرية المكثفة.

وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن تل أبيب حصلت على ضوء أخضر أمريكي واضح لمهاجمة إيران، مشيرا إلى أن للاستخبارات الإسرائيلية عملاء ينفذون عمليات بمواقع الصواريخ والدفاع الجوي في إيران.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الجمعة، إن جهاز الموساد الإسرائيلي بدأ قبل عدة أشهر تهريب صواريخ إلى إيران.

وأشار المسؤول إسرائيلي، إلى أن الموساد زرع سرا أسرابا من المسيرات المفخخة بعمق أراضي إيران تمهيدا لهجوم مباغت، موضحا أنه جرى تفعيل المسيرات مع الضربات الجوية واستهدفت منصات إطلاق صواريخ قرب طهران.

وكشف المسؤول الإسرائيلي، أن وحدات كوماندوز تابعة للموساد انتشرت لتركيز أسلحة دقيقة قرب منظومات الدفاع الإيرانية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، إن جهاز الموساد الإسرائيلي أقام معسكرا للمسيرات الانقضاضية على الأراضي الإيرانية واستخدمها في الهجوم.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر أمني، قوله إن الموساد عمل على نصب سلاح دقيق في الأراضي الإيرانية قبل بدء الهجوم، كما زرع منظومات متطورة دقيقة في إيران قرب مواقع عسكرية وقد ساهمت في الهجوم.

وذكرت "هآرتس" نقلا عن مصدر أمني، أن الموساد أنشأ في إيران قاعدة لمسيرات مفخخة أدخلت إلى البلاد قبل وقت طويل من الهجوم.

وفي سياق متصل، قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن أكثر من 10 علماء نوويين إيرانيين تم اغتيالهم وأكثر من 300 هدف تم ضربه.

وأوضح مسؤولون، أنه إلى جانب هجمات سلاح الجو الإسرائيلي قاد جهاز الموساد عمليات اغتيال سرية في قلب إيران، مؤكدين أنه تم اللجوء لأشد الخيارات وأوسعها لمهاجمة إيران.

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