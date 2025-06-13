رويترز: مقتل 20 قائدًا عسكريًا إيرانيًا رفيعًا بالهجوم الإسرائيلي

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مصادر، الجمعة، إن 20 من القادة العسكريين الإيرانيين الكبار قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على إيران.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الجمعة، اغتيال قادة سلاح الجو وسلاح المسيرات والدفاع الجوي في الحرس الثوري الإيراني.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن قيادة سلاح الجو التابعة للحرس الثوري كانت تجتمع بمقر تحت الأرض استعدادا لمهاجمة إسرائيل.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، الجمعة، بمقتل اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، واللواء غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية وحساسة داخل إيران.

كما أشارت الوكالة إلى مقتل شخصيات إيرانية بارزة مرتبطة بالبرنامج النووي، من بينهم العالمان النوويان مهدي طهرنجي رئيس الجامعة الحرة في طهران، فريدون عباسي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية.

وتأتي هذه التطورات في سياق العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة ضد أهداف عسكرية ونووية داخل إيران، والتي تقول تل أبيب إنها تهدف إلى "تحييد التهديد الإيراني".