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ما هي قدرات إيران وإسرائيل العسكرية؟ (فيديو)

01:03 م الجمعة 13 يونيو 2025

طائرات حربية

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بي بي سي

شنّت إسرائيل ضرباتٍ في أنحاء إيران، مُدّعيةً أنها استهدفت "قلب" البرنامج النووي الإيراني، فجر اليوم الجمعة.

أسفرت الضربات عن مقتل حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني - وهو فرعٌ قويٌّ من القوات المسلحة للبلاد - بالإضافة إلى علماء نوويين، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وصرّح الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الضربات كانت "عمليةً عسكريةً مُستهدفةً لدحر التهديد الإيراني لبقاء إسرائيل"، مُدّعياً أنه "إذا لم تتوقف، يُمكن لإيران إنتاج سلاح نووي في وقتٍ قصيرٍ جدًا". فيما أُعلنت حالة الطوارئ في إسرائيل، مع توقع هجماتٍ مُضادة "في المستقبل القريب".

صرّح مُتحدثٌ باسم القوات المسلحة الإيرانية بأن كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل ستدفعان "ثمنًا باهظًا" للضربات.

ومنذ أبريل 2024 تبادلت إسرائيل وإيران ضربات عسكرية انتقامية، وسط مخاوف دولية من توسع الصراع في المنطقة، فماذا نعرف عن القدرات العسكرية لكل منها؟

هذا المحتوى من

BBC

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إسرائيل إيران البرنامج النووي الإيراني حسين سلامي الحرس الثوري الإيراني أخبار BBC
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