مسؤول إسرائيلي: الموساد بدأ قبل أشهر تهريب صواريخ إلى إيران

وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الجمعة، إن جهاز الموساد الإسرائيلي بدأ قبل عدة أشهر تهريب صواريخ إلى إيران.

وأشار المسؤول إسرائيلي، إلى أن الموساد زرع سرا أسرابا من المسيرات المفخخة بعمق أراضي إيران تمهيدا لهجوم مباغت، موضحا أنه جرى تفعيل المسيرات مع الضربات الجوية واستهدفت منصات إطلاق صواريخ قرب طهران.

وكشف المسؤول الإسرائيلي، أن وحدات كوماندوز تابعة للموساد انتشرت لتركيز أسلحة دقيقة قرب منظومات الدفاع الإيرانية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، إن جهاز الموساد الإسرائيلي أقام معسكرا للمسيرات الانقضاضية على الأراضي الإيرانية واستخدمها في الهجوم.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر أمني، قوله إن الموساد عمل على نصب سلاح دقيق في الأراضي الإيرانية قبل بدء الهجوم، كما زرع منظومات متطورة دقيقة في إيران قرب مواقع عسكرية وقد ساهمت في الهجوم.

وذكرت "هآرتس" نقلا عن مصدر أمني، أن الموساد أنشأ في إيران قاعدة لمسيرات مفخخة أدخلت إلى البلاد قبل وقت طويل من الهجوم.

وفي سياق متصل، قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن أكثر من 10 علماء نوويين إيرانيين تم اغتيالهم وأكثر من 300 هدف تم ضربه.

وأوضح مسؤولون، أنه إلى جانب هجمات سلاح الجو الإسرائيلي قاد جهاز الموساد عمليات اغتيال سرية في قلب إيران، مؤكدين أنه تم اللجوء لأشد الخيارات وأوسعها لمهاجمة إيران.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، الجمعة، بمقتل اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، واللواء غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية وحساسة داخل إيران.

كما أشارت الوكالة إلى مقتل شخصيات إيرانية بارزة مرتبطة بالبرنامج النووي، من بينهم العالمان النوويان مهدي طهرنجي رئيس الجامعة الحرة في طهران، فريدون عباسي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية.

وتأتي هذه التطورات في سياق العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة ضد أهداف عسكرية ونووية داخل إيران، والتي تقول تل أبيب إنها تهدف إلى "تحييد التهديد الإيراني"

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