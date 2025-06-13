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خامنئي يعيّن خلفاء لقادته العسكريين القتلى بالهجوم الإسرائيلي

12:50 م الجمعة 13 يونيو 2025

آية الله علي خامنئي

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وكالات

قال التلفزيون الإيراني الرسمي، الجمعة، إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي عيّن اللواء عبدالرحيم موسوي رئيسا لهيئة الأركان، كما عيّن العميد محمد باكبور قائدا للحرس الثوري.

كذلك، أشار التلفزيون الإيراني، إلى أن خامنئي عيّن العميد علي شادماني قائدا لمقر خاتم الأنبياء.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بمقتل اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، واللواء غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية وحساسة داخل إيران.

كما أشارت الوكالة إلى مقتل شخصيات إيرانية بارزة مرتبطة بالبرنامج النووي، من بينهم العالمان النوويان مهدي طهرنجي رئيس الجامعة الحرة في طهران، فريدون عباسي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية.

وتأتي هذه التطورات في سياق العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة ضد أهداف عسكرية ونووية داخل إيران، والتي تقول تل أبيب إنها تهدف إلى "تحييد التهديد الإيراني"

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الحرب الإسرائيلية على إيران علي خامنئي عبدالرحيم موسوي الحرس الثوري خاتم الأنبياء
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