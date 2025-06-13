جيش الاحتلال: دمرنا صواريخ باليستية إيرانية كانت موجهة إلى إسرائيل

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إنه دمر خلال الهجوم على إيران صواريخ باليستية كانت موجهة إلى إسرائيل.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الهجوم على إيران قتل رؤوس المنظومة الأمنية الإيرانية، كما استهدف المنظومة الدفاعية لطهران.

وأشار المتحدث، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يهاجم في الأراضي الإيرانية، مضيفا "طيارونا يهاجمون وما زالوا يهاجمون المنشآت النووية الإيرانية".

وأوضح المتحدث، أن 200 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران، مشيرا إلى أنه تم استخدام 300 قنبلة في إطار تنفيذ الهجمات على إيران، مؤكدا أن إيران كانت قريبة من الحصول على سلاح نووي و"هدف عمليتنا هو القضاء على التهديد".

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل رئيس الحرس الثوري ورئيس الأركان وبعض الأسماء التي سيُعلن عنها لاحقا.

وذكر المتحدث، أن إيران أطلقت 100 مسيرة وجاري التعامل معها.