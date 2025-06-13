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مسؤولون إسرائيليون: أغلب علماء الذرّة الإيرانيين قُتلوا خلال الهجوم

12:28 م الجمعة 13 يونيو 2025

العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، الجمعة، إن أغلب علماء الذرة الإيرانيين الكبار لم يبقوا على قيد الحياة وقُتلوا خلال الهجوم.

ونقلت القناة العبرية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن أكثر من 10 علماء نوويين إيرانيين تم اغتيالهم وأكثر من 300 هدف تم ضربه

وأوضح مسؤولون، أنه إلى جانب هجمات سلاح الجو الإسرائيلي قاد جهاز الموساد عمليات اغتيال سرية في قلب إيران، مؤكدين أنه تم اللجوء لأشد الخيارات وأوسعها لمهاجمة إيران.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، الجمعة، بمقتل اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، واللواء غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية وحساسة داخل إيران.

كما أشارت الوكالة إلى مقتل شخصيات إيرانية بارزة مرتبطة بالبرنامج النووي، من بينهم العالمان النوويان مهدي طهرنجي رئيس الجامعة الحرة في طهران، فريدون عباسي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية.

وتأتي هذه التطورات في سياق العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة ضد أهداف عسكرية ونووية داخل إيران، والتي تقول تل أبيب إنها تهدف إلى "تحييد التهديد الإيراني".

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