لماذا قد يتحول هجوم إسرائيل على إيران إلى حرب إقليمية؟

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أشعلت الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية وعسكرية في إيران، فجر الجمعة، موجة جديدة من التوتر الإقليمي والدولي، ودفعت التحليلات إلى دق ناقوس الخطر بشأن انزلاق محتمل نحو مواجهة مفتوحة بين طهران وتل أبيب، قد لا تقف عند حدود البلدين، بل تُنذر بجرّ قوى كبرى، على رأسها الولايات المتحدة، إلى صراع موسّع قد يعصف باستقرار الشرق الأوسط بأكمله.

منذ سنوات، حذّر محللون وخبراء استراتيجيون من أن أي ضربة عسكرية إسرائيلية تستهدف البرنامج النووي الإيراني قد تكون الشرارة الأولى لانفجار صراع واسع، ليس فقط مع إيران، بل مع كافة أذرعها في المنطقة، هذا السيناريو، الذي طالما وُصف بأنه "الأسوأ"، أصبح اليوم أكثر واقعية من أي وقت مضى، مع استهداف إسرائيل قلب البنية التحتية النووية في منشأة نطنز، وسقوط أسماء عسكرية رفيعة في إيران، بينهم اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، واللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان الإيرانية، حسب ما أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية نقلًا عن مصادر.

تجد الولايات المتحدة، الحليف الأكبر لإسرائيل وموردها الرئيسي للأسلحة، نفسها أمام مفترق خطير، فمن جهة، تؤكد واشنطن أنها لم تكن طرفًا مباشرًا في العملية، لكنها في الوقت ذاته بدأت فعليًا في اتخاذ إجراءات عسكرية احترازية، قبل أيام فقط من تنفيذ الضربة، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من مواقع دبلوماسية وقواعد عسكرية في عدد من دول الشرق الأوسط، وذلك عقب ورود معلومات استخباراتية مؤكدة عن هجوم إسرائيلي وشيك على إيران.

هذا التوتر دفع وزير الدفاع الأمريكي إلى رفع مستوى التأهب في القواعد المنتشرة في الخليج العربي، وسط تحذيرات متزايدة من إمكانية تحوّل أي رد إيراني إلى نزاع متعدد الجبهات.

في تل أبيب، أعلنت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ القصوى، ورفعت جاهزية الدفاعات الجوية تحسبًا لأي رد إيراني قد يأتي عبر أحد "أذرع المقاومة" المنتشرة في الإقليم، المخاوف، كما يعكسها الشارع الإسرائيلي، ليست فقط من الرد العسكري المباشر، بل من هجمات غير تقليدية قد تطال الداخل الإسرائيلي أو مصالحه في الخارج، حسب قناة كان العبرية.

ووفق موقع ميدل إيست أي، فإن المشهد لا يختلف كثيرًا في دول الجوار، ففي العواصم الإقليمية، يتعاظم القلق من أن تتحول الضربات إلى دوامة مفتوحة من التصعيد، خاصة مع إعلان "محور المقاومة" استعداده للتحرك، ويسيطر الخوف في الداخل الإيراني، حيث تشير تقارير استخباراتية إلى تحضيرات لرد شامل، قد يبدأ من الحدود الشمالية لإسرائيل ولا ينتهي عند باب المندب.

يشكّل "محور المقاومة"، الذي تشرف عليه إيران ويمتد من حزب الله في لبنان إلى الحوثيين في اليمن مرورًا بجماعات الحشد الشعبي في العراق والفصائل الموالية لطهران في سوريا، ذراع إيران الإستراتيجية في أي رد محتمل، ويعتقد خبراء أن أي هجوم شامل على منشآت إيران النووية يعني – فعليًا – نهاية المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، واستنفارًا كاملاً لهذا المحور.

كما وصفت الخبيرة الأمنية في شبكة CNN، بيث سانر، مقتل اللواء حسين سلامي بأنه يعادل إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية من منصبه، مضيفة: "يمكنكم أن تتخيلوا ما سيكون عليه الرد الأمريكي لو حدث ذلك لها"، مشيرة إلى أن إيران، عقب هذا الهجوم، باتت ترى نفسها "تحت تهديد وجودي"، وأن الرد المنتظر لن يكون تقليديًا أو محدودًا كما في الهجمات السابقة.

من الحرب بالوكالة إلى المواجهة المباشرة

وتقول تقارير بحثية سابقة صادرة من مركز ستراتفور ومركز الدراسات الأمنية السويسري، إن المواجهة بين إيران وإسرائيل لم تبدأ اليوم، لكنها كانت تدور، طيلة سنوات، ضمن ما يُعرف بـ"الحرب بالوكالة" سلسلة من الاغتيالات، الهجمات السيبرانية، وضربات بطائرات مسيرة وصواريخ بعيدة المدى، تنفذها أطراف غير مباشرة غالبًا في أراضي ثالثة مثل سوريا والعراق.

لكن العام الماضي شهد تغييرًا في طبيعة الاشتباك، حيث تبادلت طهران وتل أبيب الضربات العسكرية المباشرة. في تلك المرحلة، تدخلت واشنطن لفرملة التصعيد، وحذّرت إسرائيل من استهداف البنية التحتية للطاقة أو المنشآت النووية الإيرانية. ومع ذلك، نفذت إسرائيل ضربات اعتبرتها "محسوبة"، وردّت إيران في حينه بهجمات انتقامية وصفت بأنها "استعراضية، ولكن محدودة الأثر".

غير الهجوم الإسرائيلي على إيران قواعد الاشتباك، إذ استهدف الاحتلال أحد أعمدة البرنامج النووي الإيراني منشأة نطنز، وخلّفت أضرارًا بشرية في قمة الهرم العسكري لطهران.

وترجح تقديرات نشرت في في مجلة فورين أفيرز الأمريكية، أنه على الرغم من ضخامة الضربة الإسرائيلية، فإن طهران لا تزال تلتزم الصمت الاستراتيجي إلى حد ما، مع اكتفاء المسؤولين الإيرانيين بالتوعد بـ"رد موجع"، دون تحديد مكان أو وقت التنفيذ، لكن، كما يشير العديد من الخبراء، فإن حجم الضربة هذه المرة، وما صاحبها من مقتل كبار القادة، يجعل من التصعيد مسارًا حتميًا، وليس خيارًا.





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