إعلام إيراني: الحالة الصحية لمستشار خامنئي "غير مستقرة"

وكالات

أفاد موقع نور نيوز الإخباري المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني أن حالة علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني الذي نقل إلى المستشفى مصاباً بجروح خطيرة صباح الجمعة، بعد هجوم إسرائيلي على منزله، ليست مستقرة بعد.

وذكر التقرير أن "حالته قللت من أمل الأطباء في بقائه على قيد الحياة".

وشن الجيش الإسرائيلي ضربة جوية وصفها بـ"الاستباقية"، ضد "أهداف عسكرية ونووية إيرانية"، في ساعات مبكرة من صباح يوم الجمعة، في حين توعدت القوات المسلحة الإيرانية إسرائيل بـ"ردّ قوي".

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