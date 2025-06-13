بعد الهجوم الإسرائيلي.. إيران ترفع "راية الانتقام الحمراء"

وكالات

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، الجمعة، برفع راية الانتقام الحمراء على قبة مسجد جمكران في قم جنوبي العاصمة طهران.

وفي يوليو 2024، رفعت إيران راية الانتقام الحمراء على قبة مسجد جمكران في مدينة قم، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء تواجده على أراضيها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الحالي مسعود بزشكيان.

ويعتبر رفع راية الانتقام تقليد شعبي، إذ ترفع فوق مآذن المساجد حدادا على فقدان شخص أو جماعة ما، ولا يتم إنزالها قبل الثأر لمقتله.

#ولعت #عاجل

رفع علم الانتقام فوق مسجد جمكران.

تم رفع الراية الحمراء "يا حسين" فوق القبة الفيروزية لمسجد جمكران المقدس كعلامة على سفك الدماء، وطالب الناس بالانتقام الشديد من النظام الص هيوني ✌️#إنتقام_سخت #الويل_لل_ص_هاينة_قسماً_أن_ألثأر_سيكون_قاسي #إنا_على_العهد pic.twitter.com/N6bDpXfplt — Rida Saad (@Ridaysaad) June 13, 2025

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