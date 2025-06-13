إعلام عبري: تم تدمير المنشأة النووية في نطنز خلال الهجوم على إيران

وكالات

أكدت القناة 12 العبرية، الجمعة، تدمير المنشأة النووية الإيرانية في نطنز خلال الهجوم الإسرائيلي.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت باكر من اليوم، هجوما واسع النطاق استهدف عددا من المواقع الإيرانية بما في ذلك منشآت نووية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إن الهجوم على إيران قتل رؤوس المنظومة الأمنية الإيرانية، كما استهدف المنظومة الدفاعية لطهران.

وأشار المتحدث، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يهاجم في الأراضي الإيرانية، مضيفا "طيارونا يهاجمون وما زالوا يهاجمون المنشآت النووية الإيرانية".

وأوضح المتحدث، أن 200 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران، مشيرا إلى أنه تم استخدام 300 قنبلة في إطار تنفيذ الهجمات على إيران، مؤكدا أن إيران كانت قريبة من الحصول على سلاح نووي و"هدف عمليتنا هو القضاء على التهديد".

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل رئيس الحرس الثوري ورئيس الأركان وبعض الأسماء التي سيُعلن عنها لاحقا.





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