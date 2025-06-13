إذاعة الاحتلال: من المتوقع أن تنضم واشنطن لجهود صد الهجوم الإيراني

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر أمني، الجمعة، إن سلاح الجو الإسرائيلي يعمل على اعتراض المسيرات الإيرانية بمفرده دون تدخل الأمريكيين.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه من المتوقع أن تنضم القوات الأمريكية لاحقا إلى الجهود الدفاعية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في الضربة الجوية التي نفذتها إسرائيل داخل الأراضي الإيرانية فجر الجمعة، مشددًا على أن "الرئيس دونالد ترامب وإدارته اتخذوا جميع الخطوات اللازمة لحماية القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة".

تصريحات روبيو تأتي في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيدًا عسكريًا لافتًا بعد إعلان إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية داخل إيران، فيما تتجه الأنظار إلى الموقف الأمريكي من هذه التطورات، لا سيما في ظل الحساسية الإقليمية لأي تدخل مباشر.

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