كتب- مصراوي

كشف مصدر دبلوماسي أمريكي أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تعليمات واضحة إلى دبلوماسييها في المنطقة بعدم الإدلاء بأي تصريحات أو تعليقات بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن الإدارة الأمريكية تعتمد في هذه المرحلة على إصدار التحديثات والتصريحات الرسمية من مقارها الرئيسية في واشنطن، بينما تم توجيه البعثات الإقليمية بالتزام الصمت حيال التطورات الجارية، في انتظار تعليمات محدّثة تُصدر لاحقًا من العاصمة الأمريكية.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه وسائل إعلام إيرانية أن إيران بدأت الرد على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق، فجر اليوم الجمعة، في عملية أطلقت عليها اسم رمزي "الأسد الصاعد".

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن إيران أطلقت حوالي 800 مسيّرة وصاروخ كروز نحو إسرائيل، مشيرة إلى أن العملية الإيرانية أطلق عليها مسمى "عملية الوعد الصادق 3".